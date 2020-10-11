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Как Могилев вышел на Марш Гордости

  • 11.10.2020, 18:53
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Как Могилев вышел на Марш Гордости

Могилевчане гуляли по городу с цветами и национальными флагами.

Сегодня в Беларуси прошел Марш гордости. Могилевчане небольшой группой в несколько десятков человек гуляли по Ленинской с цветами. Еще одна группа людей вышла также на бульваре Непокоренных, пишет сайт mogilev.online.

После стало известно о том, что около 15 часов у ТЦ «Атриум» начались задержания. Забрали двух мужчин.

Правозащитники пишут, что у здания Главпочтамта задержали журналиста БелаПАН Алеся Асипцова.

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