Как Могилев вышел на Марш Гордости 11.10.2020, 18:53

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Могилевчане гуляли по городу с цветами и национальными флагами.

Сегодня в Беларуси прошел Марш гордости. Могилевчане небольшой группой в несколько десятков человек гуляли по Ленинской с цветами. Еще одна группа людей вышла также на бульваре Непокоренных, пишет сайт mogilev.online.

После стало известно о том, что около 15 часов у ТЦ «Атриум» начались задержания. Забрали двух мужчин.

Правозащитники пишут, что у здания Главпочтамта задержали журналиста БелаПАН Алеся Асипцова.

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