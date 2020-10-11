Ученые рассказали, чем запивать витамины и лекарства, чтобы они усваивались 11.10.2020, 19:19

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Чтобы препараты приносили максимальную пользу, необходимо соблюдать простые правила.

Правильный прием лекарственных препаратов — залог их эффективности. Чтобы они приносили максимальную пользу, необходимо соблюдать правила, пишет healthinfo.ua.

Некоторые сетуют, что препарат, выписанный врачом, не дает ожидаемого результата. При этом не думают о том, что причина кроется в неточном следовании рекомендациям, описанным в инструкции. Например, сокращают или увеличивают дозу, принимают медикаменты вместе с продуктами, способными изменять свойства препаратов и их воздействие на организм, либо с другими ЛС (лекарственными средствами).

Почему некоторые напитки нельзя сочетать с лекарствами?

Еще одна серьезная причина их неэффективности — употребление с напитками, которые нельзя сочетать с лекарствами. Почему? Потому что они способны влиять на процесс всасывания ЛС из ЖКТ; взаимодействовать с различными химическими веществами, модифицируя их структуру; раньше положенного времени растворять оболочку лекарства; усиливать терапевтическое действие или, напротив, ослаблять; повышать возможность появления побочных действий.

Внимательно читайте инструкцию

Нередко в инструкции к препаратам прописано, чем нельзя запивать ЛС. Если такая информация отсутствует, лекарственные препараты (ЛП), БАДы, витамины следует запивать кипяченой водой, остуженной до комнатной температуры (примерно 20°C), которая практически не содержит микроэлементов: как известно, при кипячении они образуют осадок. Поэтому такая вода не вступает в реакцию с компонентами лекарств.

6 табу для таблеток: ими запрещено запивать лекарства

Алкогольные напитки, вступая во взаимодействие с активными компонентами ЛС, меняют их структуру, а также совместно с препаратами увеличивают вероятность возникновения гепатотоксичности как результата воздействия ядовитых веществ на организм. Например, при приеме НПВС (нестероидных противовоспалительных средств) вроде ибупрофена, диклофенака, а также таких ЛС, как парацетамол, антибиотики. Даже если всего одну таблетку парацетамола запить алкогольным напитком, это может вызвать необратимые процессы в печени. Алкоголь может взаимодействовать с каким-то из препаратов, создавая отравляющие организм соединения, и мешать усвоению остальных либо вызывать интоксикацию.

Минералка и молоко тоже не так безобидны, как кажется, если речь идет об их применении вместе с лекарственными средствами. Эти напитки способны помешать усвоению некоторых ЛП, например, имеющих кишечнорастворимое покрытие, препятствующее растворению лекарства в желудочном соке. А ведь только так оно может попасть в кишечник неизмененным, где покрытие растворяется и средство высвобождается из лекарственной формы. В то же время минералка способна растворить его уже во рту или пищеводе, как следствие кислота желудка нарушит метаболизм препарата. В виде таких капсул выпускается ряд НПВС и антибиотики, противодиабетические средства, о чем, как правило, сказано в инструкции.

Соки: вещества, входящие в их состав, способны вступать в химическую реакцию с веществами ЛС. Под действием компонентов этих напитков нарушается их всасывание или метаболизм. Обычно несовместим со многими препаратами сок грейпфрута, который подавляет активность или снижает эффективность действия ферментов, отвечающих за метаболизм в том числе лекарственных препаратов. Это влечет увеличение концентрации ЛС в плазме и возникновение риска появления негативных реакций, чем особенно опасен такой сок. Однако все цитрусовые и напитки на их основе тоже могут оказывать негативное воздействие, значит, запивать ими препараты (а порой и вообще пить в период приема лекарств) не надо. Аналогичные свойства имеют всем известные биологически активные добавки на основе экстракта семян или цедры грейпфрута или апельсина и т.п. Фруктовые соки способны, например, нейтрализовать фармакологический эффект некоторых обезболивающих, повлиять на метаболизм других ЛП.

Чай: танин — вещество, обладающее сильным дубильным и вяжущим свойством, которое содержится в нем, способно уменьшать эффективность комбинированных оральных контрацептивов, нейролептиков, кодеина и других лекарственных средств. Но это не значит, что надо отказаться от чая, принимая их: просто стоит пить его примерно через 3 часа, в течение которых происходит всасывание препарата.

Кофе повышает риск возникновения побочных действий при употреблении ЛС, применяющихся при лечении бронхиальной астмы и ряда других заболеваний. Антибиотики природного и полусинтетического происхождения, имеющие в основе химической структуры макроциклическое лактонное кольцо, комбинированные оральные контрацептивы, медикаменты, которые относятся к антидепрессантам, тормозят метаболизм кофеина. Принимая их одновременно, можно спровоцировать головные боли, увеличение частоты сердечных сокращений, чрезмерное возбуждение, взвинченность. Кофеин повышает обезболивающий эффект нестероидных противовоспалительных средств.

Газированная вода: в некоторых ее видах содержатся минералы, соли и другие вещества, в результате взаимодействия которых с составными элементами ЛП нарушается их метаболизм, и последствия могут быть непредсказуемы.

Нельзя забывать, что биологически активные добавки и витаминные средства тоже способны вступать в химические реакции с медикаментами, как еда и напитки. В связи с чем всегда надо ставить в известность своего врача о том, какие добавки вы принимаете: не исключено, что некоторые придется на время исключить.

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