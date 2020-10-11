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Сегодня мы стали еще на один шаг ближе к победе

  • 11.10.2020, 19:25
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Сегодня мы стали еще на один шаг ближе к победе
Фото: «Наша Ніва»

Наша сила в правде.

Несмотря на дождь, жесткие задержания, светошумовые гранаты и водомет с краской, белорусы не сдаются и всё более успешно дают отпор слабовикам! Мы увидели, как смело сегодня люди прогоняли карателей и отбивали своих. Наша сила в правде, и сегодня мы стали еще на один шаг ближе к победе! - пишет телеграм-канал МКБ.

Сегодня, помимо основной большой колонны, люди собрались еще в несколько внушительных колонн, как реки, как вода, как непобедимая природная сила!

Протест активно поддержали другие города. Сегодня мы все увидели, что протест не просто не сдувается, а набирает обороты!

Страх больше не управляет белорусами - это больше не наша стихия!

Жажда свободы и справедливости, забота о достойном будущем для нашей родной, любимой Беларуси оказались гораздо сильнее страха.

Вами невозможно не гордиться, белорусы! Так держать! Наша возьме!

Жыве Беларусь!


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