Фантастическое видео: в Минске каратели падают, как кегли

Фантастическое видео: в Минске каратели падают, как кегли3
- 11.10.2020, 20:09
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Это происходит на том же месте, где недавно герой-таксист спас протестующего.
В Беларуси прошел Марш Гордости. На улице в Минске вышло более 100 тысяч человек.
«Еврорадио» опубликовало фантастическое видео: силовики пытаются догнать мужчину на «Пушкинской». Он оставляет за спиной троих, при этом они действуют на редкость неуклюже, мешают один одному и падают.
Все это происходит почти на том же месте, где почти три недели назад таксист спас от силовиков другого протестующего.