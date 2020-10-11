Создатель вакцины от COVID-19 рассказал, когда можно будет отказаться от ношения масок 2 11.10.2020, 21:06

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Вакцинация вовсе не значит, что можно тут же снимать защитные средства.

Население ошибочно считает, что сделав прививку против COVID-19 можно сразу снимать с себя защитные средства без опасения заразиться. Отказаться от ношения маски после вакцинации от коронавируса можно только через три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител, пишет healthinfo.ua.

"Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить", — пояснил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Напомним, первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи и производимая совместно с Российским фондом прямых инвестиций, была зарегистрирована в конце августа. Она получила название "Спутник V". Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Пострегистрационные клинические исследования вещества начались в Москве 7 сентября, а 9-го врачи сделали прививки первым участникам. Всего в эксперименте примут участие 40 тысяч добровольцев, причем четверть из них получат плацебо, чтобы при последующем сравнении определить эффективность препарата.

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