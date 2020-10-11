Трамп: Я победил этот безумный китайский вирус и могу выйти из подвала 11.10.2020, 22:18

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Дональд Трамп

Президент США говорит, что чувствует себя «фантастически».

Президент США Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News 11 октября, что после перенесенного COVID-19 стал невосприимчив к коронавирусу, передает gordonua.com.

"Похоже, у меня иммунитет, поэтому я могу выйти из подвала, что я бы сделал в любом случае", – сказал глава Белого дома.

Он собирается активно участвовать в избирательной кампании.

"Президент находится в отличной форме, чтобы сражаться в битвах. Я победил этот безумный, ужасный китайский вирус. Прошел наибольшие испытания, и я в отличной форме. Должен сказать вам, что чувствую себя фантастически", – заявил Трамп.

Он особо отметил коктейль из антител от фирмы Regeneron, который ему ввели 2 октября – в период острой фазы COVID-19. По мнению Трампа, коктейль следует распространить по больницам страны.

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