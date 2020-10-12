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Климкин о событиях в Беларуси: Для Украины самое время начать более активную игру

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  • 12.10.2020, 8:25
  • 6,988
Климкин о событиях в Беларуси: Для Украины самое время начать более активную игру
Павел Климкин

Экс-глава украинской дипломатии считает встречу Лукашенко с политзаключенными сюром.

В связи с происходящим в Беларуси Украине следует начать собственную "игру". Такое мнение 11 октября в Facebook выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Думаю, для нас самое время начать играть в более активную игру. С фокусом на будущее", – написал он.

Дипломат назвал "полным сюром" встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО.

Он также считает, что Лукашенко "хочет "заговорить" вопрос выборов, съехать с них и ограничиться длительным обсуждением и принятием изменений в конституцию, то есть фактически остаться у власти".

"Но Кремль будет играть на устранение Лукашенко, как токсичного для мира и даже для Путина, по своему сценарию", – предположил украинский дипломат.

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