«Баста!»: Ни шагу назад 5 12.10.2020, 8:29

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Фото: ТАСС

Продолжаем генеральное наступление по всем фронтам, начиная с самого утра!

Telegram-канал "Баста!" публикует план протестных действий на 12 октября.

"Доброе утро, белорусы! Вчера марш гордости прошел во многих городах страны.

А вечером, в ответ на задержания и зверства карателей — минчане вышли на протест во всех спальных районах.

Мы продолжаем генеральное наступление по всем фронтам, начиная с самого утра!

В метро проносим флаги и любую другую национальную атрибутику, и устраиваем протест прямо в вагонах и на станциях. Громко скандируем: "Уходи!".

В 15:00 по всей стране пройдет Марш Пенсионеров. Также отличный повод поддержать наших бабушек и дедушек!

А вечером мы традиционно встречаемся во дворах и на улицах наших микрорайонов и городов.

Мы видим, что власть бессильна в борьбе с локальными акциями. Мы отлично знаем свои города, микрорайоны, кварталы. Договариваемся с соседями, друзьями, родными — и традиционно выходим гулять!

Ни шагу назад!" — пишет Telegram-канал.

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