Ученые рассказали об изменениях в организме зараженного коронавирусом человека 9 12.10.2020, 8:40

10,958

Есть два важных аспекта.

Ученые из США раскрыли механизмы, с помощью которых коронавирус изменяет зараженные человеческие клетки, сообщает Charter97.org со ссылкой на американскую научную прессу. Ученые заявили, что вирус отключает системы защиты и синтез белков в организме человека, что приводит к развитию тяжелых симптомов у больных с COVID-19.

Исследователи изучили, как каждый из белков, продуцируемый геномом коронавируса, взаимодействует с молекулярными компонентами внутри клеток человеческого организма. Оказалось, что SARS-CoV-2 атакует три важных клеточные процесса, нарушая синтез белков организма-хозяина. Во-первых, вирус вызывает дисфункцию созревания матричной РНК (мРНК) — молекулы, которая осуществляет перенос генетической информации из ядра клетки к рибосомам, где происходит синтез белков. Во-вторых, он блокирует сами рибосомы, и, наконец, нарушает систему транспортировки белков за пределы клетки.

Например, коронавирусный белок NSP1 блокирует проникновение мРНК человека в рибосому, однако пропускает вирусную мРНК, которая имеет своеобразный «код доступа» — специфический участок молекулы, который может служить в качестве мишени для лекарственных препаратов.

Все вместе это препятствует нормальной работе защитных систем клетки. Как отметили ученые, клетка не умирает, и вирус может использовать ее и ее ресурсы для собственного размножения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».