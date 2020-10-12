Почему так важно петь «хором против Лукашенко»?
- 12.10.2020, 8:46
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Известный белорусский музыкант Павел Аракелян рассказал, кто должен стать новым президентом Беларуси.
Лучший саксофонист Беларуси и звезда оппозиционной джаз-рок-сцены Павел Аракелян за последний месяц стал еще и главным уличным музыкантом Минска.
Он дает концерты в городских дворах и неизменно собирает аншлаги.
Почему это так важно – петь «хором против Лукашенко»? Насколько это опасно и для музыканта, и для зрителей? Как обычные детские песенки вдруг оказались практически революционными хитами? Кто должен стать следующим президентом свободной Беларуси? Об этом и не только – Павел Аракелян в интервью Ольге Романовой.