Почему так важно петь «хором против Лукашенко»? 12.10.2020, 8:46

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Павел Аракелян

Известный белорусский музыкант Павел Аракелян рассказал, кто должен стать новым президентом Беларуси.

Лучший саксофонист Беларуси и звезда оппозиционной джаз-рок-сцены Павел Аракелян за последний месяц стал еще и главным уличным музыкантом Минска.

Он дает концерты в городских дворах и неизменно собирает аншлаги.

Почему это так важно – петь «хором против Лукашенко»? Насколько это опасно и для музыканта, и для зрителей? Как обычные детские песенки вдруг оказались практически революционными хитами? Кто должен стать следующим президентом свободной Беларуси? Об этом и не только – Павел Аракелян в интервью Ольге Романовой.

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