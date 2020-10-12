Глава МИД Латвии: Санкционный список ЕС в отношении режима Лукашенко должен быть расширен

Глава МИД Латвии: Санкционный список ЕС в отношении режима Лукашенко должен быть расширен2
- 12.10.2020, 9:13
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Рига будет продвигать этот вопрос.
За ужесточение санкций в отношении белорусских властей высткупил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«Репрессии, избиения и задержания мирных демонстрантов продолжаются в Беларуси, воскресенье было особенно брутальным, ЕС должен расширить свой санкционный список ответственных за это, мы продолжим продвигать этот вопрос», — написал глава латвийской дипломатии в Twitter.
Repressions, beatings and detentions of peaceful protesters continue in #Belarus, Sunday was particularly brutal, #EU must expand its sanction’s list against those responsible, we will continue to press this issue further— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 11, 2020
Отметим, что сегодня министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза обсудят на плановом заседании отношения с Россией на фоне инцидента с Алексеем Навальным, конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию в Беларуси.