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Глава МИД Латвии: Санкционный список ЕС в отношении режима Лукашенко должен быть расширен

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  • 12.10.2020, 9:13
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Глава МИД Латвии: Санкционный список ЕС в отношении режима Лукашенко должен быть расширен
Эдгарс Ринкевичс
Фото: DELFI

Рига будет продвигать этот вопрос.

За ужесточение санкций в отношении белорусских властей высткупил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Репрессии, избиения и задержания мирных демонстрантов продолжаются в Беларуси, воскресенье было особенно брутальным, ЕС должен расширить свой санкционный список ответственных за это, мы продолжим продвигать этот вопрос», — написал глава латвийской дипломатии в Twitter.

Отметим, что сегодня министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза обсудят на плановом заседании отношения с Россией на фоне инцидента с Алексеем Навальным, конфликт в Нагорном Карабахе и ситуацию в Беларуси.

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