Президенты Польши и Украины обсудят белорусскую ситуацию 12.10.2020, 9:42

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Анджей Дуда совершает визит в Украину.

Как сообщает «Польское радио», 11-13 октября президент Польши Анджей Дуда совершает визит в Украину.

В Киеве президенты Польши и Украины проведут переговоры. «Переговоры будут касаться будущего нашего региона, в том числе, что важно, ситуации в Беларуси. Эта страна и Украина — нестабильные элементы на карте европейской безопасности», — пояснил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

В рамках визита президент Анджей Дуда откроет у посольства Польши в Киеве памятник Анне Валентынович — участнице профсоюза «Солидарность», рожденной в Украине.

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