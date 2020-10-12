В торговле Беларуси с Евросоюзом образовалась огромная дыра 4 12.10.2020, 9:52

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И уже сегодня понятно, что резервов для ее закрытия нет.

В прежние годы именно торговля со странами ЕС была тем спасительным кругом, который позволял властям выравнивать общее товарное сальдо. В 2020 году все пошло у чиновников наперекосяк, пишет сайт banki24.by.

За 8 месяцев Беларусь наторговала со всем миром в минус на 2,298 млрд USD. Это значит, что на такую сумму импорт товаров из зарубежья превысил экспортные поставки из Беларуси на внешние рынки.

Беда отечественных производителей состоит в том, что белорусы все чаще предпочитают импорт собственному производству. Причем замещение происходит уже на уровне конкуренции с товарами из Евразийского экономического союза.

То есть белорусская продукция не выдерживает конкуренции с товарами из тех стран, где довольно низкие зарплаты и сопоставимый с нами уровень жизни. Так как мы крепко застряли в ЕАЭС, эту проблему не решить "тупыми" запретами на ввоз — иначе партнеры по союзу просто «раскатают» власти в ЕЭК.

До разворачивания налогового маневра в России ситуацию кое-как спасали поставки в страны Евросоюза. Например, в 2018 году положительное сальдо в торговле с ЕС превысило 3 млрд USD.

В 2019 году мощное негативное влияние на торговлю с объединенной Европой оказала «грязная» нефть в магистральном трубопроводе из России. Пока поставки углеводородов через трубу были заблокированы, Белоруснефть и НПЗ недобирали часть выручки.

Тем не менее, даже в суровых условиях прошлого года сальдо свели с плюсом в 1,132 млрд USD. После 31 января 2020 года Великобритания вышла из ЕС. В эту страну формально шли немалые поставки белорусских нефтепродуктов. Дело в том, что в Великобритании зарегистрирована «дочка» Белорусской нефтяной компании.

В текущем году Белстат считает торговлю с ЕС по сопоставимым условиям — без учета британцев. За 8 месяцев белорусы наторговали с Евросоюзом в минус на 1,084 млрд USD. Это ровно вдвое хуже, чем было в 2019 году, — минус 542 млн USD.

Белорусский экспорт в ЕС пострадал гораздо сильнее, чем импорт из Евросоюза. Если экспортные поставки просели на 23,4%, то импортные — на 8,9%. По итогам 2/3 года экспорт покрыл импорт всего на 74,2% (годом ранее было 88,2%).

Проблемы связаны с тем, что основным товаром Беларуси на европейском рынке являются углеводороды, на которые резко упали цены. К тому же, в 1 квартале Россия держала белорусские НПЗ на голодном пайке, и огромная часть потенциального экспорта не состоялась.

Впрочем, стоит ли винить в этом россиян? Ведь они не заставляют Беларусь покупать их нефть силой. Это белорусские чиновники совершенно бездарно оставили страну один на один с монопольным поставщиком сырья.

Даже 2020 год ничего не изменил принципиальным образом — зависимость от России сохранилась. Значит, по мере продвижения налогового маневра в РФ у Беларуси продолжит закрываться торговое окно в Европу.

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