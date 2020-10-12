Более 800 спортсменов призвали к отставке Лукашенко 22 12.10.2020, 13:51

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Фото: by.tribuna.com

В списке подписавшихся — Гурков, Зверева, Барабанщикова, Тумилович, Дулуб, Герасименя, Романовская.

Спортивная общественность выступила с заявлением против насилия, пишет «Трибуна».

«Мы нижеподписавшиеся, являясь людьми, причастными к белорусскому спорту, выступающие в национальных первенствах и чемпионатах страны, а также отстаивающие интересы Республики Беларусь на международной спортивной арене, категорически осуждаем многочисленные факты фальсификации результатов выборов Президента Республики Беларусь, а также проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Мы все верим, что среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные люди и настоящие профессионалы. Тем не менее, очевидно, что ряд сотрудников отдали, а другие сотрудники исполнили преступные приказы по применению необоснованной, зачастую непропорциональной, силы в отношении граждан Республики Беларусь.

Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, ее законодательством, мы, являясь частью народа Республики Беларусь – источника власти, нижеподписавшиеся требуем:

1. Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы Президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы Президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставку действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

2. Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности.

3. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

4. Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в Президенты Республики Беларусь.

5. Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

6. Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», – говорится в заявлении.

Подпись под заявлением поставили:

1. Андрей Кравченко

Серебряный призер Олимпады-2008, чемпион Европы, серебряный призер двух чемпионатов мира по легкой атлетике. Заслуженный мастер спорта.

2. Дмитрий Асанов

Боксер, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира-2015, победитель II Европейских игр-2019, серебряный призер I Европейских игр-2015.

3. Степан Попов

Чемпион мира и Европы, победитель l Европейский игр по самбо. Заслуженный мастер спорта. Обладатель мирового диплома в спорте «FairPlay».

4. Александра Герасименя

Двукратная серебряная призерка Олимпиады-2012, бронзовая призерка Олимпиады-2016, чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта.

5. Наталия Лещик

Серебряный призер Олимпиады-2012, чемпионка и многократный призер чемпионатов Европы и этапов Кубка Мира по художественной гимнастике. Заслуженный мастер спорта.

6. Эльвира Герман

Чемпионка Европы-2018 по легкой атлетике.

7. Анна Гуськова

Олимпийская чемпионка по фристайлу.

8. Александра Романовская

Чемпионка мира по фристайлу-2019.

9. Николай Козеко

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу.

10. Екатерина Снытина

Капитан национальной команды Республики Беларусь по баскетболу.

11. Елена Левченко

Финалист женской НБА-2010, лучшая центровая чемпионата мира-2010, бронзовый призер чемпионата Европы-2007.

12. Ольга Мазуренок

Заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы по легкой атлетике (марафон, Берлин-2018).

13. Василий Хомутовский

Экс-голкипер сборной Беларуси, чемпион Беларуси, 2-кратный чемпион Румынии, обладатель Кубка Румынии. Экс-тренер вратарей БАТЭ и брестского «Динамо».

14. Александр Куль

Баскетболист, бывший игрок национальной сборной Беларуси.

15. Артур Удрис

Член сборной Беларуси по волейболу, призер чемпионата Катара, бронзовый призер клубного чемпионата мира, трехкратный чемпион Беларуси, двукратный обладатель Кубка страны.

16. Светлана Куделич

МСМК по легкой атлетике, бронзовый призер ЧЕ среди юниоров, двукратный серебряный призер ЧЕ.

17. Анастасия Сорокина

Председатель Белорусской федерации шахмат, вице-президент ФИДЕ, международный мастер спорта по шахматам, международный арбитр.

18. Надежда Остапчук

Титулованная белорусская толкательница ядра, рекордсменка страны, ЗМС, член Координационного совета.

19. Никита Мещеряков

8-кратный чемпион Беларуси по баскетболу и бронзовый призер Европейских игр.

20. Анатолий Котов

Экс-генсек НОК Беларуси. Действующий председатель РОО «Белорусский альянс танцевального спорта», председатель комиссии НОК Беларуси по этике, член комиссии по этике международной федерации танцевального спорта WDSF.

21. Егор Мещеряков

Мастер спорта по баскетболу, чемпион Европы среди молодежи 1994, чемпион Беларуси и Украины, вице-чемпион России, баскетболист национальной сборной (1995-2012).

22. Павел Санкович

Многократный рекордсмен Беларуси по плаванию (с 2005 по 2018 годы), член сборной Беларуси (с 2006 по 2018 годы), участник трех Олимпиад (в 2008, 2012 и 2016 годах), призер чемпионатов мира и Европы.

23. Мелитина Станюта

Художественная гимнастика. Заслуженный мастер спорта, чемпионка Всемирных игр, мультимедалист чемпионатов мира и Европы, участница двух Олимпиад.

24. Наталья Зверева

Заслуженный мастер спорта СССР. Обладательница 20 титулов на турнирах Большого шлема (во всех разрядах). Включена в списки Международного зала теннисной славы.

25. Виталий Гурков

Белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге. Многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу. Вокалист панк-группы BRUTTO.

Подпись под заявлением поставили более 800 человек. Полный список смотрите на сайте Свободного объединения спортсменов Беларуси – здесь.

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