«Нельзя давать расслабиться узурпатору ни на минуту» 5 12.10.2020, 11:10

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Фото: ТАСС

Голос у Саши дрожал, когда останавливались заводы.

Читатель телеграм-канала «Баста» поделился своим мнением о протестах:

- Может просто надо не работать днем и всем выходить на улицу? Голос у луки дрожал, когда останавливались заводы, а не когда над народом издевались, - пишет читатель.

Мы должны давить режим по всем фронтам, выходить на марши днем и вечером, использовать все возможные формы протеста. Нельзя давать расслабиться узурпатору ни на минуту, чтобы он не мог даже подумать, что ему удастся усидеть на троне.

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