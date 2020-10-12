«Нельзя давать расслабиться узурпатору ни на минуту»5
- 12.10.2020, 11:10
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Голос у Саши дрожал, когда останавливались заводы.
Читатель телеграм-канала «Баста» поделился своим мнением о протестах:
- Может просто надо не работать днем и всем выходить на улицу? Голос у луки дрожал, когда останавливались заводы, а не когда над народом издевались, - пишет читатель.
Мы должны давить режим по всем фронтам, выходить на марши днем и вечером, использовать все возможные формы протеста. Нельзя давать расслабиться узурпатору ни на минуту, чтобы он не мог даже подумать, что ему удастся усидеть на троне.