Ученые назвали 10 правил, которые помогут поддержать иммунитет в осенний сезон 1 12.10.2020, 12:01

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В основе рекомендаций лежат данные научных исследований.

Медики назвали 10 правил, которые помогут не заболеть в наступивший сезон простуд. В основе рекомендаций лежат данные научных исследований и многолетний профессиональный опыт, пишет orthodox.od.ua.

В первую очередь медики рекомендуют держать в тепле ноги и нос. Орган для распознавания запахов считается «вратами» для респираторно-вирусных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Когда нос замерзает, кровообращение замедляется и к нему поступает меньше защищающих от инфекции иммунных клеток. Помимо этого, специалисты советуют отказаться в осенний период от рукопожатий и следить за тем, чтобы меньше касаться лица. Стирать одежду нужно в горячей воде, температура которой превышает 40 градусов. Это позволит уничтожить патогены, которые можно «поймать» в общественных местах.

По совету американских ученых врачи также рекомендуют уменьшить в сезон простуд количество потребляемых сладостей. Десерты, как оказалось, способны ослабить защитную систему организма. Важной остается и рекомендация соблюдать режим сна. У тех, кто не высыпается шансов заразиться больше.

Медики напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанцию. При этом нужно помнить и о важности мытья рук. По словам профильных специалистов, никакие санитайзеры не способны очистить кожу от опасных микроорганизмов эффективнее мыла. Еще одна рекомендация - промывать пазухи носа подсоленной водой. По словам ученых Пенсильванского университета, данная процедура убивает микробы, которые пытаются закрепиться в носовой полости.

Также медики советуют заниматься спортом. Правда, перегрузок осенью допускать не нужно. Врачи рекомендуют помнить о необходимости восполнения витамина D. Исследования в Университете Колорадо доказали, что недостаток данного соединения повышает угрозу подхватить простуду как минимум на треть.

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