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В Сети появились личные данные сотрудников МВД из Минска

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  • 12.10.2020, 12:03
  • 13,243
В Сети появились личные данные сотрудников МВД из Минска
Фото: tut.by

В открытом доступе появились имена, звания и должности силовиков.

Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные сотрудников МВД из Минска.

«Лукашенко – это война. Война с белорусским народом. С каждым, кто отказывается быть послушным рабом и тихо платить налоги, не требуя гражданских прав и свобод. Вчера наемники нелегитимного развязали кровавую бойню в Минске, напали на безоружных людей на Марше Гордости. За каждое из этих преступлений им придется ответить.

Мы дополняем базу бандитов в форме вкладкой «Минск» – где выложены известные нам имена и должности столичных сотрудников МВД», – пишет Telegram-канал.

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