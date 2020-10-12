В Сети появились личные данные сотрудников МВД из Минска

В Сети появились личные данные сотрудников МВД из Минска17
- 12.10.2020, 12:03
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В открытом доступе появились имена, звания и должности силовиков.
Telegram-канал NEXTA опубликовал личные данные сотрудников МВД из Минска.
«Лукашенко – это война. Война с белорусским народом. С каждым, кто отказывается быть послушным рабом и тихо платить налоги, не требуя гражданских прав и свобод. Вчера наемники нелегитимного развязали кровавую бойню в Минске, напали на безоружных людей на Марше Гордости. За каждое из этих преступлений им придется ответить.
Мы дополняем базу бандитов в форме вкладкой «Минск» – где выложены известные нам имена и должности столичных сотрудников МВД», – пишет Telegram-канал.