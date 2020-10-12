У Байдена лучший рейтинг, чем у любого претендента на пост президента США с 1936 года 7 12.10.2020, 12:09

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Фото: АР

Это беспрецедентная позиция для претендента за 22 дня до выборов.

Бывший вице-президент Джо Байден опережает президента США Дональда Трампа в последних опросах. Нет, выборы еще не закончились, и у Трампа все еще есть незначительные шансы на победу, пишет телеканал «Зеркало недели. Украина» со ссылкой на CNN.

Но взгляд на историю показывает, что сегодня у Байдена лучшее положение, чем у любого претендента на должность с 1936 года - с проведения соцопросов на выборах президента США.

Опрос ABC News и Washington Post, опубликованный в воскресенье, стал последним опросом, указывающим на силу Байдена. Демократ опережает Трампа на 12% – 55% против 43% среди вероятных избирателей. Опрос стал третьим высококачественный национальный опрос, опубликованный на этой неделе, где Байден, по крайней мере на 10 процентов опережает Трампа, и его показатели выше 50%. Два других опроса представили CNN и SSRS и Fox News.

Действительно, средние показатели Байдена в опросах – около 52-53% и отрыв от Трампа в около 10-11 процентов. Это беспрецедентная позиция для претендента за 22 дня до выборов президента США.

В 21 предыдущих президентских выборах с 1936 года было только пять претендентов на должность, которые лидировали в опросах. Из этих пяти лишь один – Билл Клинтон в 1992 году – опережал соперника по выборам более чем на 5 процентов. Ни у одного из них не было более 48% в опросах. Иными словами, Байден является первым претендентом, чьи показатели превысили 50% на заключительном этапе президентской кампании.

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