Как во время Маршей белорусы помогают друг другу
- 12.10.2020, 12:28
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Один за всех и все за одного!
Подписчица телеграм-канала «Баста» благодарит жителей минских домов на протестных улицах, за солидарность. Присоединяемся.
- С первых дней протестов жители близлежащих домов спасают протестующих от карателей. Угощают людей чаем, оставляют открытыми подъезды, впускают в свои квартиры, чтобы можно было укрыться.
Вот и вчера моих детей спрятали в своей квартире жители одного из домов на Пушкинской. Благодаря им они смогли спокойно вернуться домой, и завели новое приятное знакомство.
Спасибо, минчане!