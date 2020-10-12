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Как во время Маршей белорусы помогают друг другу

  • 12.10.2020, 12:28
  • 2,994
Как во время Маршей белорусы помогают друг другу
Фото: Reuters

Один за всех и все за одного!

Подписчица телеграм-канала «Баста» благодарит жителей минских домов на протестных улицах, за солидарность. Присоединяемся.

- С первых дней протестов жители близлежащих домов спасают протестующих от карателей. Угощают людей чаем, оставляют открытыми подъезды, впускают в свои квартиры, чтобы можно было укрыться.

Вот и вчера моих детей спрятали в своей квартире жители одного из домов на Пушкинской. Благодаря им они смогли спокойно вернуться домой, и завели новое приятное знакомство.

Спасибо, минчане!

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