Спасибо тебе, Воин Света!2
- Мария Савушкина
- 12.10.2020, 12:32
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Барабанщик на Марше Гордости играл громче танка.
Вся жестокость возле стелы проходила под аккомпанемент танка-громкоговорителя, из которого лились голоса Ирины Дорофеевой, Анатоля Ярмоленко и даже «Вечна жыві, мая Беларусь» в исполнении неизвестного алексеяхлестова, – написала Мария Савушкина. – Это абсолютный сюр. Ощущение нелепого кино. Никто никогда больше не сможет спокойно слушать эти песни и видеть тех, кто их поет.
Но! Человек на фото играл громче танка. На перекрестке Раковской и Обойной, когда все были растеряны, метались...
Со стороны Городского Вала подходила спецтехника:
– Прячьте барабан! – кричали ему.
– Куда я его спрячу? – сказал барабанщик.
Стал на середину перекрестка и начал играть.
Кто убегал – вернулись. Кто боялся – пошел вперед. Спасибо тебе, Воин Света!
Музыканты, вы нужны людям. Сейчас как никогда.
Мария Савушкина, «Фейсбук»