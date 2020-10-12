Спасибо тебе, Воин Света! 2 Мария Савушкина

12.10.2020, 12:32

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Иллюстрационное фото: «Наша Ніва»

Барабанщик на Марше Гордости играл громче танка.

Вся жестокость возле стелы проходила под аккомпанемент танка-громкоговорителя, из которого лились голоса Ирины Дорофеевой, Анатоля Ярмоленко и даже «Вечна жыві, мая Беларусь» в исполнении неизвестного алексеяхлестова, – написала Мария Савушкина. – Это абсолютный сюр. Ощущение нелепого кино. Никто никогда больше не сможет спокойно слушать эти песни и видеть тех, кто их поет.

Но! Человек на фото играл громче танка. На перекрестке Раковской и Обойной, когда все были растеряны, метались...

Со стороны Городского Вала подходила спецтехника:

– Прячьте барабан! – кричали ему.

– Куда я его спрячу? – сказал барабанщик.

Стал на середину перекрестка и начал играть.

Кто убегал – вернулись. Кто боялся – пошел вперед. Спасибо тебе, Воин Света!

Музыканты, вы нужны людям. Сейчас как никогда.

Мария Савушкина, «Фейсбук»

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