Сегодня в Минске начнут включать отопление

Сегодня в Минске начнут включать отопление3
- 12.10.2020, 12:39
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Во вторник отопление начнет поступать в жилые дома.
В Минске сегодня поэтапно включают отопление. Сначала — школы, сады, медучреждения, объекты соцобеспечения, завтра отопление начнет поступать в жилые дома, пишет tut.by.
В Мингорисполкоме приняли решение о начале отопительного сезона в столице.
Включать системы отопления будут в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Завтра, 13 октября, отопление начнет поступать в жилые дома.