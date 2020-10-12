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Сегодня в Минске начнут включать отопление

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  • 12.10.2020, 12:39
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Сегодня в Минске начнут включать отопление

Во вторник отопление начнет поступать в жилые дома.

В Минске сегодня поэтапно включают отопление. Сначала — школы, сады, медучреждения, объекты соцобеспечения, завтра отопление начнет поступать в жилые дома, пишет tut.by.

В Мингорисполкоме приняли решение о начале отопительного сезона в столице.

Включать системы отопления будут в несколько этапов. Первыми тепло получат медицинские учреждения, объекты социального обеспечения, школы и дошкольные учебные заведения, музеи, государственные архивы и библиотеки. Завтра, 13 октября, отопление начнет поступать в жилые дома.

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