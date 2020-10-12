Кудрин: Застой российской экономики побил рекорды СССР 12.10.2020, 12:47

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Алексей Кудрин

Глава счетной палаты РФ считает, что особый удар по экономике нанесет эпидемия COVID-19.

Экономическая политика в России еще в начале 2010х перестала «соответствовать вызовам», в результате темпы роста замедлились до уровней, которых не было даже в период застоя СССР, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Больше 10 лет средний темп экономического роста в стране составляет в пределах 1% в год. «Такого даже в советское время не было», а если «копнуть глубже - с середины ХIХ века, если не считать войн и революций», заявил Кудрин.

По данным Росстата, с 2008 по 2019 год российская экономика прибавила 8,8%. Со средним темпом роста в 0,88% в год Россия в 3,5 раза отстала от мировой экономики, прибавившей, по данным Всемирного банка 31,2%, почти вдвое от США, где экономика выросла на 16,2%, и в 11 раз от Китая, чей ВВП стал больше на 101%.

Продолжительность застоя бьет даже рекорды 1990х: тогда экономика рухнула, но «период все-таки был покороче - не десять лет», констатировал Кудрин.

Волатильность цен на энергоносители, мировые кризисы и санкции ударили по экономике. Но «все же, мы могли бы иметь экономический рост повыше», отметил глава СП.

На текущий год правительство прогнозирует спад ВВП на 3,9% и бодрым отскоком на 3,3% в 2021 году и ростом больше 3% в каждый последующий год. Но эта оценка, по мнению Кудрина, может оказаться чересчур оптимистичной.

«В прогноз не заложена вторая волна COVID-19, которая, увы, уже началась. Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями, и в первом квартале 2021-го экономике России придется столкнуться с определенными трудностями», - предупредил глава СП.

В этом году, по его оценке, Россия может потерять от 4% до 5% ВВП, а в 2022-23 гг «вряд ли выйдет» на темпы роста выше 2,5% в год.

Выше, чем рассчитывает правительство, будут потери у малого и среднего бизнеса, а также спрос на товары и услуги у потребителей.

«Количество бедных выросло в этом году примерно с 19,5 миллиона человек до 20,5 миллиона. Это те, кто живет ниже прожиточного минимума, - констатировал Кудрин. - Чуть более 12 с половиной тысяч рублей - мизерные деньги для взрослого человека. Раз бедных стало больше, значит, спрос будет ниже. Часть граждан из-за неопределенности с работой предпочтет отложить копейку на черный день, не тратясь на покупку товаров. Какая-то продукция окажется невостребованной».

Чтобы экономика росла быстрее, нужны «структурные сдвиги», в том числе перераспределение ресурсов, подчеркнул Кудрин: бюджет должен увеличивать расходы на инфраструктуру, здравоохранение, образование.

«Вместо этого по целому ряду направлений в следующем году запланировано сокращение на 10 процентов», - напомнил он.

Согласно базовому варианту прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития в сентябре, ВВП России в текущем году будет падать медленнее, чем прогнозировалось в мае: на 3,9% вместо 5%. Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%.

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