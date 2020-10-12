СерпомПо: Не «даешь диалог», а «пошел вон, крыса»!11
- 12.10.2020, 12:49
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Ничего Лукашенко не добился.
Беларусь дала сегодня ответ на «диалог» в тюрьме, устроенный Лукашенко с частью арестованных им оппонентов. Смысл ответа в заголовке – это надпись на одном из плакатов, который несли демонстранты, пишет Telegram-канал «СерпомПо».
100 тысяч человек на «Марше гордости» в Минске, выступления в других городах. Несмотря на действия «слабовиков» Лукашенко (так называют их в Беларуси), а также плохую погоду.
Ничего Лукашенко не добился. Он по-прежнему не может успокоить страну. Таков итог сегодняшнего воскресенья.
Первое, с чего ему следует начать – освободить политзаключенных, закрыть против них дела, не мешать мирным протестным акциям – прекратить нападения бандитов в форме на протестующих. Это нужно сделать без всяких условий.