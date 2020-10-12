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СерпомПо: Не «даешь диалог», а «пошел вон, крыса»!

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  • 12.10.2020, 12:49
  • 8,041
СерпомПо: Не «даешь диалог», а «пошел вон, крыса»!

Ничего Лукашенко не добился.

Беларусь дала сегодня ответ на «диалог» в тюрьме, устроенный Лукашенко с частью арестованных им оппонентов. Смысл ответа в заголовке – это надпись на одном из плакатов, который несли демонстранты, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

100 тысяч человек на «Марше гордости» в Минске, выступления в других городах. Несмотря на действия «слабовиков» Лукашенко (так называют их в Беларуси), а также плохую погоду.

Ничего Лукашенко не добился. Он по-прежнему не может успокоить страну. Таков итог сегодняшнего воскресенья.

Первое, с чего ему следует начать – освободить политзаключенных, закрыть против них дела, не мешать мирным протестным акциям – прекратить нападения бандитов в форме на протестующих. Это нужно сделать без всяких условий.

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