«Сантиметров на 8–10 выше – и мне попали бы в сердце» 1 12.10.2020, 12:57

3,307

СК два месяца «проверяет» факт ранения минчанина 9 августа.

«Белсат» продолжает публиковать свидетельства пострадавших участников протестов 9-11 августа. Александр через несколько часов после закрытия избирательных участков получил два пулевых ранения, 15 дней провел в реанимации Минской городской больницы № 4, а потом еще неделю в хирургии. За все время у мужчины были три операции, ждет еще четвертая.

Александру 37 лет, он родился в Слониме. С отличием окончил вуз, по специальности – менеджер по туризму. В последнее время работал водителем. Его выписали из Минской городской больницы № 4 в последние дни августа. Журналисты поговорили с Александром на второй день после того, как он выехал из Беларуси в одну из европейских стран.

Девятого был обычный рабочий день

В день выборов Александр работал. «У нас есть один склад, где мы поставщики. Все нормальные склады работают с субботы на воскресенье, а у этого единственного выходной суббота, а в воскресенье – рабочий день», – вспоминает он.

«В воскресенье 9 августа из Сухарево я поехал к клиентам в Шабаны. Все завез и после работы сидел дома. Есть у нас еще одни клиенты, у которых небольшое кафе и которым нужно было ввезти мясо в понедельник, 10-го. Ближе к вечеру я звоню девушке, которая с нами сотрудничает, и спрашиваю, привозить ли завтра продукты. А она мне отвечает, чтобы подождал: может, ей завтра ничего не надо будет. Я еще в тот момент думал, идти ли на акцию. А эта девушка, с которой я разговаривал, такая миниатюрная… И я думаю: как я буду смотреть в зеркало, если дома останусь, а она ушла, не побоялась, а я тут сижу, рассуждаю».

До стелы даже не дошел

«В центр я двинулся с Каменной Горки. Людей было немного, но было видно, что люди собираются. Меня еще подвезли к метро «Пушкинская», там уже была пробка в сторону Кальварийской. Я вышел из машины и решил идти пешком. Прошел здания милиции на Кальварийской. Там стояли милиционеры в масках, но без латов, бронежилетов. Я помню, еще пошутил, спросил их: «Что, ребята, еще 5 лет будете сапоги лизать?» Один даже улыбнулся, но в целом никто ничего не ответил. И тут я слышу сирену – и на другой стороне улицы, со стороны Скрыганова, по тротуарам подъезжает машина ГАИ, а за ней автозак».

«За визовым центром, ближе к мосту на холме были люди, несколько десятков человек, может, человек 50 максимум. И я подумал в тот момент: надо к ним подойти. Еще громко так крикнул: «Идем на ту сторону». И человек 20, кто собирался идти дальше, вместе со мной пошли на другую сторону улицы, к той группе. Все было тихо и мирно, даже символики не было особо. Никто не нападал на милиционеров, они стояли возле автозака за щитами. Не помню, сколько я там простоял, максимум 5 минут, и просто вмиг щиты раздвинулись и прозвучал выстрел. Человеку, который стоял метров в 5-7 от меня, попали резиновой пулей».

«Я видел глаза того, кто выстрелил, и на эмоциях напрямую ему начал кричать. Естественно, сейчас я понимаю, что им было все равно. Кричал ему: «Давай, стреляй!» Буквально секунд 10–20 – выстрел, и я чувствую, что мне прилетело. Уже сейчас я понимаю, что мне очень повезло. У меня были разбиты 10-е и 11-е ребра, сантиметров 8–10 выше – и мне попали бы в сердце. Я думаю, хорошо, я уйду отсюда. Разворачиваюсь – и мне в поясницу еще другой пулей попадают. Упал на колено, поднялся и на адреналине побежал. Может, помогло спортивное прошлое, ведь я кандидат в мастера спорта в беге на 400 метров. В тот момент, как побежал, почувствовал также, что применили перцовый газ. Кто-то мне помог остановить попутное авто, и меня подбросили к больнице № 4».

Врачи поддерживали, говорили «Жыве Беларусь!»

«В больнице я уже ничего не помнил, крови я потерял много. Позже уже разговаривал с парнем, который дежурил с 9-го на 10-го, он говорил, что всю ночь носил кровь моей группы В на переливку».

10 августа днем была вторая операция, достали 2 пули, вспоминает Александр. Также 10-го в больницу пришли следователи, забрали одежду Александра и пули. Уже после выписки из больницы с нашим собеседником связывался следователь из Фрунзенского райотдела СК по факту причинения тяжких телесных повреждений. Проверка продолжается до сих пор.

По словам Александра, врачи признавались, что лучше бы уже стреляли боевыми пулями, ведь резиновые, когда попадают в тело человека, ведут себя совершенно непредсказуемо. «Уже позже в больницу к нам приходил хирург из военного госпиталя, он объяснял, что это не просто резиновые пули: там внутри у них – стальная часть, 2 сантиметра, а самые эти пули – 5 сантиметров», – говорит мужчина.

«Приходилось постоянно лежать на спине, повернуться было невозможно, как новогодняя елка был – в трубках, лежишь и постоянно болит, болит и болит. Постоянно. За первые 4 дня я спал только тогда, когда мне кололи промедол. И то, он позволял отключиться на полтора-два часа. Короче, лежишь и чувствуешь себя поленом. Смотришь в окно и не понимаешь, почему так медленно тянется время».

В больнице Александру сделали колостомию – вывели кишечник через живот, уже за границей его ждет четвертая операция, чтобы полностью вернуться к нормальной жизни. Во время разговора у Александра еще был специальный пакет, который носил на животе.

Желания выезжать из Беларуси никогда не было

После выписки через пару дней Александр вернулся на работу и параллельно обсуждал с волонтерами возможность продолжить лечение за границей. Он говорит, что не уезжал бы из Беларуси, если бы не риск попасть под уголовное дело за участие «в массовых беспорядках».

«Еще когда лежал в реанимации, мне разрешили пользоваться телефоном, и я в СМИ прочитал о программе помощи за границей от белорусских врачей в Европе. Я написал, начали общаться, прислал снимки эпикриза, они сразу говорят: «Наш клиент».

«Визу сделали очень быстро, нужна была только фотография и страховка, которую я сделал за 10 рублей в «Белгосстрахе». Я заполнил анкету, отдал, на следующий день мне уже отдали паспорт с годовой визой».

«В минском аэропорту все прошло спокойно, никто никаких вопросов не задавал. После перелета меня встретили белорусы, которые помогали с выездом и билетами, я сдал анализ на коронавирус, около суток был в отеле в изоляции, а ночью пришло сообщение, что тест на COVID-19 отрицательный».

С 5 октября Александр находится за пределами Беларуси. Из ближайших планов – сделать операцию и закрыть колостому. После операции ему предстоит провести в больнице около двух недель.

Возвращаться обратно в Беларусь Александр пока не планирует.

«Буду пытаться здесь искать какие-то пути, – подытоживает разговор Александр. – Вернуться можно в любой момент, но если бы мое возвращение изменило кардинальным образом ситуацию в Беларуси, даже не раздумывал бы».

Мужчина выражает признательность всему персоналу Минской городской больницы № 4.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».