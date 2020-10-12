Борисов перенял традицию минских дворов 12.10.2020, 13:13

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Саксофон, гитара, волейбол, фримаркет, и никакой казенщины.

Жильцы многоквартирных домов на улице Брилёвской в Борисове, по примеру минчан, в субботу 10 октября устроили праздник в общем дворе, пишет ex-press.by.

Люди, взрослые и дети, прекрасно провели время. По словам очевидца Алёны, всё проходило «свободно, без казёнщины и в то же время организованно».

В программе праздника были музыкальные номера, исполнение на саксофоне, песни под гитару, чаепитие с домашней выпечкой. Бррилёвцев очень порадовал фримаркет — бесплатная ярмарка свободного непрямого обмена. То есть, вы приносите то, чем хотите поделиться, и забираете то, что вам понравилось.

Был еще волейбол, а самое главное — было общение и более близкое знакомство с теми, кто живет по соседству. Выяснилось, что в этом есть насущная потребность.

Сегодня трудно сказать, станут ли подобные праздники на Брилёвской регулярными, но желание проводить такие мероприятия впредь есть у всех.

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