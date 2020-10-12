Зеленский рассказал, в каком случае готов уйти с поста главы Украины 1 12.10.2020, 13:18

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Президент Украины заявил, что не держится за власть.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда готов уйти с поста главы государства. Об этом он заявил в интервью BBC, пишет rbc.ua.

Зеленский сказал, что никогда не «цеплялся за рейтинги и власть».

— Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю. Трагическую историю между нашими странами, — заявил он.

Зеленский считает сложным вопрос завершения войны на Донбассе. Несмотря на это, большим прогрессом является разблокирование нормандского процесса.

— Это очень сложный вопрос. Да, я хочу это сделать быстрее. Потому что я понимаю, каждый день, который проходит, мы теряем наших людей. Но все же, мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно поддерживает Украину. Госпожа Меркель также. Мы вернули президента Российской Федерации, — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине за год удалось вернуть 140 украинцев, которые содержались в тюрьмах на неконтролируемых Киевом территориях. Также на Донбассе соблюдается перемирие.

— Мы реально не реагируем на одиночные обстрелы. Мы не должны сделать того, чтобы началась эскалация конфликта. Но есть боевые потери, и это главный результат. За 75 дней боевых потерь — один человек погиб, — добавил Зеленский.

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