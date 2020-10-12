Ученые выявили связь между уровнем витамина D и заболеваемостью COVID-19 12.10.2020, 13:34

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Специалисты продолжают выяснять, от чего же зависит течение коронавируса.

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире с момента начала пандемии приближается к отметке в 33 миллиона человек: из них почти миллион погибли, а 22,7 миллиона выздоровели. В некоторых странах уже началась вторая волна эпидемий, хотя и отмечается, что теперь инфекция не так серьезно влияет на состояние здоровья пациентов и количество тяжелых больных снизилось, пишет orthodox.od.ua.

Тем не менее ученые и медики продолжают выяснять, от чего же зависит течение Covid-19. Так, новое исследование специалистов из Медицинского центра при Бостонском университете (США) и их коллег из Тегеранского университета медицинских наук (Иран) показало, что достаточные уровни витамина D (25-гидроксивитамин D) в крови — не менее 30 нг/мл — снижают риск неблагоприятных клинических исходов (например, потерю сознания, гипоксию, а также — в конце концов — смерть) у пациентов с коронавирусным заболеванием. Их работа опубликована на этой неделе в журнале PLOS One.

«Вирус поражает пневмоциты и энтероциты II типа как первичные клетки-мишени. Спайковый белок SARS-CoV-2 облегчает проникновение патогена в клетки-мишени за счет связывания с ферментом ACE-2. ACE-2, регулятор ренин-ангиотензиновой системы, есть во многих тканях организма, включая легкие, почки, желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему. Это может объяснить полиорганную недостаточность у восприимчивых пациентов с коронавирусом. Ранее уже высказывалось предположение, что витамин D обладает защитным действием против Covid-19. К тому же было показано, что он обладает иммуномодулирующей активностью.

Взаимодействуя со своим рецептором в иммунных клетках, это вещество модулирует врожденную и приобретенную иммунные системы в ответ на вторжение бактериальных и вирусных патогенов, а также действует как модулятор пути ренин-ангиотензин и подавляет ACE2», — пишут ученые.

В своем исследовании они проанализировали данные 235 взрослых пациентов, госпитализированных в больницы с Covid-19: 144 из них были мужчинами, 66 — курильщиками, 74% имели тяжелую форму этого заболевания, а 32,8% — достаточное количество витамина D (представляет собой группу биологически активных веществ, поступающих в организм с пищей (D2, D3) и синтезирующихся под действием ультрафиолетового излучения (D3)). Их кровь также проверили на С-реактивный белок и лимфоциты. Затем исследователи сравнили все эти параметры у больных с дефицитом витамина D и нормальным его уровнем.

«Мы выявили значимую связь между достаточным уровнем витамина D и снижением тяжести коронавирусного заболевания, смертностью из-за уровней С-реактивного белка и увеличением количества лимфоцитов», — рассказали авторы работы.

По их словам, у больных старше 40 лет с нормальным уровнем витамина D риск умереть от Covid-19 оказался на 51,5% ниже, чем у пациентов с его дефицитом. Так, вследствие коронавирусной инфекции скончались лишь 9,7% пациентов старше 40 лет, у которых не было понижено содержание витамина D в крови, — по сравнению c 20% больных с его нехваткой (менее 30 нг/мл). К тому же у второй категории пациентов в целом отметили больше симптомов и последствий заболевания (среди них — одышка, нахождение в отделениях интенсивной терапии, интубация трахеи, множественные повреждения органов, поражения почек, гипоксия, бессознательное состояние и так далее).

«Значительное снижение уровня C-реактивного белка (входит в группу белков острой фазы, концентрация которых повышается при воспалении. — Прим. ред.) в крови, маркера воспаления, наряду с повышенным процентным содержанием лимфоцитов, позволяет предположить, что нормальный уровень витамина D также может помочь модулировать иммунный ответ — возможно, за счет снижения риска цитокинового шторма в ответ на эту вирусную инфекцию», — объяснили ученые.

Таким образом, поддержание нормального уровня витамина D способно помочь в лечении пациентов с Covid-19, предотвращая цитокиновый шторм и последующий острый респираторный дистресс-синдром, который зачастую и становится причиной летального исхода. «Поскольку дефицит и недостаточность витамина D широко распространены среди детей и взрослых в Соединенных Штатах и во всем мире, особенно в зимние месяцы, всем нам разумно принимать добавки с витамином D, чтобы снизить риск заражения коронавирусом и осложнений из-за этого», — подытожили авторы исследования.

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