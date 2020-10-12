Американская IT-компания готова помочь с рабочими местами белорусам 12.10.2020, 14:13

Konstruktor поддерживает белорусов в их стремлении выбрать собственный путь.

В период сложностей и ограничений в мире, которые коснулись и Беларуси, американская технологическая компания Konstruktor поддерживает белорусов в их стремлении «выбрать собственный путь», пишет tut.by.

Организация готова предложить более 100 рабочих мест различного профиля гражданам РБ, которые потеряли работу в период пандемии и протестов. Те, кто пройдут отбор, смогут работать на полную ставку, сообщили в самой компании.

Уже несколько лет Konstruktor активно сотрудничает со специалистами из Беларуси. В 2014-м в нашей стране был открыт центр разработки — и с тех пор Konstruktor «принял в свою семью» более 100 белорусских специалистов разного профиля. Венчурная компания фирмы проконсультировала десятки стартапов и поддержала два стартапа из Беларуси, один из которых «Агро-Горизонт». И более 10 тысяч пользователей из нашей страны используют многофункциональную платформу Konstruktor для хранения файлов, ведения и организации своих проектов, поиска команд, штатного расписания и многого другого.

— Мы продолжаем активно предоставлять удаленную работу специалистам разного профиля, не только программистам, а также продолжаем искать лидеров и интересные стартапы в Беларуси, обучаем, тем самым продолжая поддерживать стремление людей к развитию, созиданию, свободному выбору, — сообщили в компании.

Как рассказала директор отдела HR Виктория Муравейко, на данный момент компания запускает вторую версию многофункциональной платформы Konstruktor и активно набирает администраторов, руководителей проектов, финансовых аналитиков, PR-экспертов, маркетологов и сотрудников технического профиля (от программистов до архитекторов).

- В течение года планируется расширить штат наших белорусских специалистов более чем на 100 новых сотрудников. Konstruktor — одна из первых компаний, которая приняла удаленную работу за норму. Поэтому Konstruktor — это большая мультинациональная семья, которая рада принять в свои ряды новых креативных и творческих людей, — рассказала Виктория.

В качестве примера компания привела успешные карьеры своих сотрудников родом из Беларуси. Так, уже упомянутая Виктория Муравейко родилась и выросла в Минске и начала работать в Konstruktor в то время, когда проживала с семьей в Саудовской Аравии. Всего за три года Виктория прошла путь от координатора проектов до директора по персоналу компании.

Другой пример — белорус Вадим Шарай, который начинал свой карьерный путь в компании как один из консультантов, а сейчас является техническим лидером направления искусственного интеллекта.

— В начале 2019 года мной был создан open source проект Tethys, который уже используется внутри компании в проектах, связанных с ИИ и Big Data, и постепенно начинает развиваться как публичный проект, предоставив всей глобальной комьюнити, занимающейся искусственным интеллектом, возможность использовать бесплатно в своих интересах. На данный момент Tethys выложен на сайте Github, и любой желающий может начать использовать его в своих проектах бесплатно и даже присоединиться к команде разработки, — рассказал Вадим.

И Кирилл Прохоров полгода назад потерял работу «в период нестабильной ситуации в стране», но затем устроился в организацию как специалист по маркетингу и теперь занимается продвижением компании «на мировом уровне» и планирует занять одну из руководящих должностей «в ближайшие два года».

Полный список вакансий компании опубликован на платформе Konstruktor. Подавать резюме можно на почту: info@konstruktorservice.com

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