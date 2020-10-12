«Мы переживаем совершенно новый и важный этап в истории Беларуси» 12.10.2020, 14:40

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Фото: AFP

Один за всех – и все за одного.

Вдохновляющее письмо от читательницы телеграм-канала «Баста»:

- Дорогие друзья! Дорогой, горячо любимый народ! Мы переживаем совершенно новый и в то же время, важный этап в истории Беларуси. По сути, такие серьезные изменения начались еще в тот момент, когда нам пришлось самостоятельно, без помощи государства бороться с эпидемией Covid-19. Всеми возможными способами оказывать помощь медикам, собирать хоть какие-то сведения об очередной замеченной вспышке вируса.

Но прошедшие сфальсифицированные выборы 2020-го года нас сплотили еще больше: мы видели страшные зверства, избиения, пытки и даже убийства. Это не остановило нас, а заставило идти вперед, добиваться выполнения основных требований: уход Лукашенко, освобождение всех политзаключенных, проведение новых честных выборов.

То, что бывший президент был в СИЗО, еще ни о чем не говорит. Вполне возможно, что это лишь отвлекающий маневр и ничего больше.

Продолжим же красиво выражать свою гражданскую позицию так, чтобы труды врачей, волонтеров из различных инициатив помощи, айтишников не были напрасны. Мы умный и миролюбивый народ, желающий быть услышанным. Один за всех – и все за одного!

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