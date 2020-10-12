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Минская Степянка присоединилась к сегодняшним акциям солидарности

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  • 12.10.2020, 14:59
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Минская Степянка присоединилась к сегодняшним акциям солидарности

Автомобилисты активно поддержали акцию.

Сегодня — 65-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.

Минский микрорайон Степянка присоединился к сегодняшним акциям солидарности. Автомобилисты поддержали протестующих. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».

Напомним, вчера в Беларуси прошел Марш Гордости. Более 100 тысяч человек вышли на улицы Минска.

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