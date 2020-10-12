Сотрудники академии наук организовали акцию протеста вместо перерыва на обед 4 12.10.2020, 15:14

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Правильно расставленные приоритеты.

Сегодня — 65-й день белорусской революции. По всей стране уже более 2-х месяцев продолжаются акции с требованием отставки узурпатора Лукашенко.

Сотрудники академии наук сегодня, 12 октября, организовали акцию протеста вместо перерыва на обед.

- Правильно расставленные приоритеты, пишет телеграм-канал «Баста».

Напомним, вчера в Беларуси прошел Марш Гордости. Более 100 тысяч человек вышли на улицы Минска.

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