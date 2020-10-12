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Билл Гейтс считает, что сверхэффективная вакцина от COVID-19 вернет жизнь к норме

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  • 12.10.2020, 15:38
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Билл Гейтс считает, что сверхэффективная вакцина от COVID-19 вернет жизнь к норме

Основатель Microsoft полон оптимизма.

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на телеканал NBC.

По его словам, это возможно только при создании сверхэффективной и доступной для всех вакцины. Основатель Microsoft добавил, что массовая вакцинация позволит прекратить распространение инфекции и покончить с COVID-19 «в мировом масштабе».

Гейтс заявил, что создание и испытание терапии от COVID-19 займет еще по меньшей мере 6 месяцев. По его мнению, уже в ближайшие пару месяцев препараты с антителами, излечивающие вирус, получат разрешение от государства в экстренном порядке.

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