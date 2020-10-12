Ученые установили сроки выживаемости коронавируса на поверхностях 2 12.10.2020, 16:17

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Фото: REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Австралийские специалисты опубликовали результаты исследования.

Срок жизни коронавируса SARS-CoV-2 на различных поверхностях оказался достаточно долгим. К такому выводу пришли австралийские ученые, опубликовавшие результаты своего исследования в журнале Virology Journal (перевод — ria.ru).

Как выяснили специалисты Государственного объединения научных и прикладных исследования Австралии (CSIRO), SARS-CoV-2 дольше сохраняется при более низких температурах и на непористых и гладких поверхностях. А по мере повышения температуры — до 30 и 40 градусов по Цельсию — показатели его выживаемости уменьшаются.

"Мы обнаружили, что при 20 градусах, что примерно соответствует комнатной температуре, вирус был чрезвычайно устойчив и держался в течение 28 дней на гладких поверхностях, таких как стекло экранов мобильных телефонов и пластиковые банкноты <…> Аналогичные эксперименты с гриппом A показали, что вирус жил на поверхности в течение 17 дней, что подчеркивает, насколько устойчив SARS-CoV-2", — заявила доктор Дебби Иглз.

При этом на пористых поверхностях, в частности на хлопке, вирус держался 14 дней при самой низкой температуре и 16 часов — при самой высокой.

Наибольшую опасность, по мнению руководителя Австралийского центра обеспечения готовности к заболеваниям Тревора Дрю, представляют устройства с сенсорным экраном — мобильные телефоны, банкоматы и кассы самообслуживания, ведь их обычно не подвергают регулярной дезинфекции. Кроме того, добавил профессор Дрю, потенциальным источником инфекции, может быть и посуда в ресторане, так как приборы обычно делают из нержавеющей стали.

По данным исследователей, вирус остается в неизменном состоянии порядка шести-семи дней и только затем начинает терять активность.

"Вот почему важно регулярно пользоваться дезинфицирующими салфетками и средствами для рук. Такие данные действительно все больше усиливают мантру о том, что вы должны мыть руки, не прикасаться к поверхностям без крайней необходимости и не трогать лицо и рот", — подчеркнул ученый.

Сколько держится на коже

Японские ученые в свою очередь изучили, как долго коронавирус может сохранять активность на коже человека. Их исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.

Специалисты из Университета префектуры Киото создали модель, которая позволяет безопасно воспроизводить клинические исследования по нанесению патогенов на кожу человека. Это позволило оценить стабильность SARS-CoV-2 и вируса гриппа A (IAV), смешанных с культуральной средой или слизью верхних дыхательных путей.

Выяснилось, что SARS-CoV-2 и IAV инактивировались на коже быстрее, чем на других поверхностях, таких как сталь, стекло или пластик. При этом время выживания SARS-CoV-2 составило в среднем 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.

Исследователи отметили, что частицы обоих вирусов одинаково эффективно поддавались устранению с кожи человека с помощью дезинфицирующих средств.

Неожиданное свойство

Еще одно свойство коронавируса обнаружили американские ученые. Как следует из статьи, опубликованной в журнале Pain, SARS-CoV-2 может заглушать боль.

По словам исследователей, благодаря соединению S-белка, обеспечивающего проникновение коронавируса в клетки человека, с рецептором ACE2 и другими веществами возникает эффект анестезии. Нарушение передачи сигналов, отвечающих за болевые ощущения, происходит с участием нейропилина-1 и VEGF-A — другого белка, фактора роста эндотелия сосудов.

Таким образом, ученые обнаружили возможную причину бессимптомного течения COVID-19, при котором заболевший практически не замечает ухудшения самочувствия. Исследователи планируют более детально изучить свойства нейропилина-1, так как его свойства могут оказаться полезными для анестезиологов.

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