«На границе людей заставляли все, что польское выбрасывать в мусорку, даже шоколадки» 18 12.10.2020, 16:42

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иллюстрационное Фото: ЕРА

Дальнобойщик из Бреста о ситуации с очередями в пунктах пропуска.

Днем 12 октября, по данным Госпогранкомитета Беларуси, на границе с Евросоюзом образовались очереди из большегрузов. В общей сложности, на въезд в граничащие с нашей страной государства ЕС в полдень находились около 1 000 грузовых автомобилей, пишет «Брестская газета».

При этом в пункте пропуска «Козловичи» рядом с Брестом, по данным на 12.00, машин не было вообще. Около 10 их было в районе 08.00 понедельника, в полночь – около 20. Прошлой ночью, с субботы на воскресенье, Госпогранкомитет сообщал о чуть более 50 фур, одновременно ожидающих оформления на выезд из Беларуси.

Как сообщают СМИ, очереди на выезд из Беларуси наблюдаются уже больше трех недель. Они то уменьшаются, то увеличиваются, но не исчезают полностью. Напомним, во время выступления на «женском форуме» в Минске Лукашенко заявил, что страна «вынуждена закрыть государственную границу с запада». На следующий день в Госпогранкомитете сообщили, что госграницу охраняют в усиленном варианте.

О том, что изменилось в плане прохождения границы после заявления Лукашенко, рассказал брестчанин Александр, который трудится в сфере грузоперевозок с 2015 года. Сейчас он работает в польской фирме, фуры которой ездят по всей Европе через Беларусь в Россию. Сам мужчина, в основном, совершает рейсы из Польши в Россию и обратно. За последние несколько недель он пересекал белорусско-польскую границу через пункты пропуска «Козловичи» и «Бобровники».

«Границу теперь мы проходим по два – три дня, потому что белорусы запускают по пару машин и пока их не оформят остальные стоят. Колейки очень большие – от стоянки Поджеро и Бяла-Подляски до самой границы. Проходишь границу за две смены. Если учесть паузу, то это очень много времени. Получается, смена у тебя девять часов, пауза минимальная девять часов, и еще девять часов вторая смена, – говорит дальнобойщик. – По моим наблюдениям, белорусская граница начала медленнее работать, гораздо тщательнее проверяют документы. Машины едут, конечно, но не так, как раньше. Раньше мы границу проходили за 6 – 8 часов, а сейчас все очень печально. Особенно когда едешь в сторону Беларуси».

Оформление после попадания в терминал как в польском, так и белорусском пунктах пропуска занимает около часа, добавил Александр. Но ждать этого момента, как уже было сказано ранее, приходится по 2 – 3 дня именно из-за того, что белорусская сторона запускает по несколько машин, хотя в терминале больше 30 окон для оформления.

Александр и его коллеги считают, что это связано с политикой – из-за санкций Беларусь усилила контроль на границе с европейскими странами.

С товарами для личного пользования у дальнобойщиков, по словам Александра, проблем не возникает.

«Хочешь – кофе домой вези, хочешь – памперсы. Вопросов никаких. Я даже спросил, можно ли лодочный мотор провезти, мне сказали: «А почему нет? – поясняет собеседник. – Этот запрет наложили, видимо, только на легковые каналы. Мы ехали через ПП «Бобровники», так там там людей, кто на легковых ехал, заставляли выгружать всё, что польское, из машины и оставлять в пункте пропуска или выбрасывать в мусорку. Даже шоколадки».

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