Евросоюз готовит санкции против России за отравление Навального 1 12.10.2020, 16:45

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Страны ЕС будут основывать штрафные меры на плане ранее предложенном главами МИД Германии и Франции.

Страны Европейского Союза готовятся ввести санкции против Москвы в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом передает «Немецкая волна» со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС. Министры иностранных дел государств ЕС на встрече в Люксембурге договорились начать подготовку к введению штрафных мер против РФ.

Страны Евросоюза планируют взять за основу для санкций план, предложенный Германией и Францией. Ранее главы внешнеполитических ведомств ФРГ Хайко Мас и Франции и Жан-Ив Ле Дриан выступили за введение на уровне ЕС штрафных мер в связи с отравлением Навального, предложив направить их «против отдельных лиц, которые в силу своей официальной должности могут считаться ответственными за это преступление и нарушение международных правовых норм, а также против одного объекта, связанного с программой «Новичок». Позднее министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд заявил, что его страна готова присоединиться к таким санкциям.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме почти три недели. Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии обнаружили во взятых у Навального пробах следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». К таким же выводам пришли позднее лаборатории в Швеции и Франции, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на Навального.

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