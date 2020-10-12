В Европе лекарства от коронавируса находятся на финальном этапе разработки 1 12.10.2020, 17:24

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Фото: Reuters

Они будут защищать от инфекции в течение года.

Фармацевтический гигант AstraZeneca завершает разработку лекарств от коронавируса на основе антител. Ожидают, что препарат кроме лечения будет иметь профилактическое действие и будет обеспечивать пациенту год защиты от инфицирования.

Испытание шведско-британской компании AstraZeneca Plc находится на финальной стадии исследования. Значительный прорыв произошел из-за существенной финансовой поддержки со стороны США, после того, как Дональд Трамп успешно прошел подобную терапию, пишет ишет «Униан».

Препараты созданы на основе антител (это стероиды) и средства против артрита, которые предотвращают заражение.

Разработку будут проверять на способность защищать человека от инфицирования вирусом — по прогнозам компании, новые лекарства будут давать годовой иммунитет.

Также авторы будут тестировать способность препарата лечить пациентов с симптомами коронавируса.

"Комбинация антител может потенциально обеспечить немедленный и длительный эффект как для профилактики, так и для лечения инфекции COVID-19", – заявил генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сориот.

В течение нескольких следующих недель в испытаниях примут участие около 6 тысяч добровольцев. Подобные препараты на основе антител разрабатывают также компании Regeneron Pharmaceuticals Inc. и Eli Lilly & Co. Эти компании тоже обратились в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США по предоставлению разрешений на экстренное использование, но еще не получили разрешения.

Такое оживление насчет испытаний, вероятно, связано с заявлением Трампа, который рассказал, что коктейль антител Регенерона был ключевым в его выздоровлении Трампа лечили от коронавируса “коктейлем” из антител бывших больных коронавирусом.

США инвестировали в дальнейшие исследования компании AstraZeneca Plc почти пол миллиарда долларов. В свою очередь, Astra согласилась поставить к концу 2020 года в США 100 000 доз препарата с возможностью приобретения миллиона дополнительных доз в 2021 году.

Последние исследования ученых из Швеции и Финляндии подтвердили, что переливание плазмы от людей, которые выздоровели от коронавируса, позволяет выздороветь от COVID-19 менее чем за неделю. А насыщенная антителами плазма лечит пожилых больных в течение 10-30 дней.

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