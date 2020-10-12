Могилев перенял традицию минских дворов 12.10.2020, 17:46

1,923

Фото: promogilev24

В микрорайоне Юбилейный по примеру Минска состоялась «встреча соседей».

В воскресенье в микрорайоне Юбилейный через местный чат по примеру Минска собрались познакомиться друг с другом люди, сообщает mogilev.online.

Жители микрорайона танцевали, пели, играли в футбол, пили чай с печеньем и пирогом. Рядом дежурили правоохранители. Задержаний не было, сообщают очевидцы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».