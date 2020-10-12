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Могилев перенял традицию минских дворов

  • 12.10.2020, 17:46
  • 1,923
Могилев перенял традицию минских дворов
Фото: promogilev24

В микрорайоне Юбилейный по примеру Минска состоялась «встреча соседей».

В воскресенье в микрорайоне Юбилейный через местный чат по примеру Минска собрались познакомиться друг с другом люди, сообщает mogilev.online.

Жители микрорайона танцевали, пели, играли в футбол, пили чай с печеньем и пирогом. Рядом дежурили правоохранители. Задержаний не было, сообщают очевидцы.

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А тем временем в микрорайоне Юбилейный люди по примеру Минска через местный чат собрались познакомиться друг с другом. Танцевали, пели, играли в футбол, пили чай со вкусным печеньем и пирогом... Рядом постоянно дежурили правоохранители, но задержаний не было. Понравился формат встречи - ставьте лайк ❤️. Хотели бы провести такое у себя во дворе/районе❓Пишите в комментариях 📝

Post udostępniony przez Новости Беларуси и Могилева (@promogilev24)

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