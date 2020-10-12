Сильные слова белорусской пенсионерки 6 12.10.2020, 17:57

8,022

фото: tut.by

До слез!

В Беларуси проходит Марш пенсионеров. На акцию в Минске вышли тысячи пожилых людей.

Одна из участниц Марша процитировала гимн пенсионеров, пишет телеграм-канал Nexta Live.

Послушайте, какие сильные слова:

«В мои блеклые старушечьи глаза,

Смотрите сквозь щели балаклавы.

По моей щеке бежит слеза,

Совесть больше вам не по уставу.

Жертвы лживой пропаганды и морали -

Вот, кто вы на самом деле есть.

Вы забыли, стёрли, растоптали,

Совесть, мужество, достоинство и честь.

Нам не платят, это вас купили,

Продались прогнившей алчной власти.

Вы дубинками страну свою избили,

Но народ наш страху не подвластен.

Я за правду получу дубинкой по скрипучим,

Старческим суставам.

Разойдитесь, нечисть в балаклавах,

Я гуляю, я имею право!».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».