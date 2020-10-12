Сильные слова белорусской пенсионерки

Сильные слова белорусской пенсионерки6
- 12.10.2020, 17:57
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До слез!
В Беларуси проходит Марш пенсионеров. На акцию в Минске вышли тысячи пожилых людей.
Одна из участниц Марша процитировала гимн пенсионеров, пишет телеграм-канал Nexta Live.
Послушайте, какие сильные слова:
«В мои блеклые старушечьи глаза,
Смотрите сквозь щели балаклавы.
По моей щеке бежит слеза,
Совесть больше вам не по уставу.
Жертвы лживой пропаганды и морали -
Вот, кто вы на самом деле есть.
Вы забыли, стёрли, растоптали,
Совесть, мужество, достоинство и честь.
Нам не платят, это вас купили,
Продались прогнившей алчной власти.
Вы дубинками страну свою избили,
Но народ наш страху не подвластен.
Я за правду получу дубинкой по скрипучим,
Старческим суставам.
Разойдитесь, нечисть в балаклавах,
Я гуляю, я имею право!».