Как фашисты из ОМОНа убегали от протестующих пенсионеров

Как фашисты из ОМОНа убегали от протестующих пенсионеров5
- 12.10.2020, 18:35
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Видеофакт.
Участники Марша пенсионеров не давали уехать автобусам с фашистами из ОМОНа. На видео видно, как каратель в балаклаве, шлеме и с дубинкой вырывает у женщины плакат и бросает его на землю.
Судя по звуку на видео, кого-то из участников акции отвели в транспорт неизвестных, чтобы они проверили, что внутри никого нет. Это подтвердилось, в результате автобусам дали уехать. Вслед неизвестным в балаклавах участники марша пенсионеров скандировали «Фашисты!»
В другом эпизоде пенсионеры дали отпор бандитам Караева. Каратели в ответ поливали их перцовым газом прямо из своих бусов.