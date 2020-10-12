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Как фашисты из ОМОНа убегали от протестующих пенсионеров

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  • 12.10.2020, 18:35
  • 8,312
Как фашисты из ОМОНа убегали от протестующих пенсионеров

Видеофакт.

Участники Марша пенсионеров не давали уехать автобусам с фашистами из ОМОНа. На видео видно, как каратель в балаклаве, шлеме и с дубинкой вырывает у женщины плакат и бросает его на землю.

Судя по звуку на видео, кого-то из участников акции отвели в транспорт неизвестных, чтобы они проверили, что внутри никого нет. Это подтвердилось, в результате автобусам дали уехать. Вслед неизвестным в балаклавах участники марша пенсионеров скандировали «Фашисты!»

В другом эпизоде пенсионеры дали отпор бандитам Караева. Каратели в ответ поливали их перцовым газом прямо из своих бусов.

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