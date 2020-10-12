Сергей Тихановский встретился в тюрьме с Сашей Тараканом 8 12.10.2020, 18:49

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фото: Белапан

Но государственные пропагандисты побоялись это показать.

10 октября Сергей Тихановский присутствовал на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ.

Об этом «Эхо Москвы» рассказал адвокат арестованного политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский.

Утром 12 октября адвокат Виталия Шклярова Антон Гашинский встретился со своим подзащитным, а затем рассказал журналистам подробности его встречи с Лукашенко.

«Я увидел Виталия сегодня - Лукашенко пригласил его на разговор с Тихановским и Бабарико, которых Виталий видел на этой встрече впервые», - сказал Гашинский.

10 октября Лукашенко встретился с политзаключенными в СИЗО КГБ.

Государственные пропагандистские СМИ и телеграмм-канал, близкий к пресс-службе Лукашенко, опубликовали смонтированные видеокадры встречи, ни на одной из которых не запечатлен Сергей Тихановский. Вы можете видеть только край шапки, руку и ухо. Вероятно, это и был Сергей Тихоновский, отмечает svaboda.org.

На этом фото лучше всего виден человек в кепке.

В тот же день Светлана Тихановская опубликовала аудио телефонного разговора со своим мужем, в котором он попросил ее вести себя «жестче» по отношению к режиму.

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