Президент Польши в Киеве приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине!»2
- 12.10.2020, 19:15
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Видеофакт.
Президент Польши Анджей Дуда, который сегодня в Мариинском дворце в Киеве встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, обратился к почетному караулу приветствием: «Слава Украине!».
Видео со встречи глав двух государств в Facebook опубликовал Офис президента Украины.
Сегодня украинский и польский лидеры обсудили ряд вопросов. В частности, была затронута тема российской оккупации Крыма, эксгумации жертв конфликтов ХХ века и урегулирования проблемы школ нацменьшинств.