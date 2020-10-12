Ким Чен Ын попросил прощения у своего народа и прослезился 13 12.10.2020, 19:36

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фото: epa

Диктатор КНДР заявил, что не смог улучшить жизнь своего народа.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын попросил прощения у народа, признав свои ошибки в управлении страной и в борьбе с COVID-19. Выступая перед народом 10 октября на параде в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии, он снял очки и прослезился, сообщило местное издание Korea Times, передает gordonua.com.

Треть своего выступления он посвятил благодарности жителям страны. Ким Чен Ын говорил, что не смог улучшить жизнь простых людей во время кризиса из-за пандемии COVID-19, пишет издание.

Диктатор КНДР признал недостаток приложенных усилий и искренности, чтобы избавить людей от трудностей в их жизни.

После демонстрации новой межконтинентальной баллистической ракеты Ким Чен Ын говорил о доверии народа, которое "высоко, как небо, и глубоко, как море". Он подчеркнул, что не оправдал его в нужной степени.

В момент своей речи Ким снял очки, чтобы вытереть слезы. По мнению аналитиков, такое поведение Кима свидетельствует об усилении давления на его режим.

Важно понять, почему он плакал по такому случаю, сказал директор филиала в КНДР Корейского института национального объединения Хун Мин. В комментарии Korean Times он предположил, что в речи северокорейского лидера читалось желание снова сесть за стол переговоров с Южной Кореей.

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