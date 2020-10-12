Министр обороны Турции выставил ультиматум Шойгу 12.10.2020, 19:57

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Хулуси Акар

Фото: Turkish Defense Ministry / AP

Хулуси Акар напомнил о ситуации в Ливии и Сирии и потребовал, чтобы Армения ушла из Карабаха.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в понедельник провел переговоры с главой Минобороны России Сергеем Шойгу. В ходе телефонной беседы Акар, в прошлом глава турецкого генштаба и бригадный командующий силами НАТО в Косово и Афганистане, напомнил Шойгу о ситуации в Ливии и Сирии и потребовал вывода армянских сил из Нагорного Карабаха.

Как сообщает Anadolu, Акар обвинил Армению в нарушении режима гуманитарного перемирия, которое было согласовано в субботу по итогам 11-часовых переговоров в Москве.

«Ереван должен незамедлительно вывести войска с территории Азербайджана. Баку не может ждать справедливости еще 30 лет», - сказал турецкий министр, добавив, что Турция «готова поддержать справедливую позицию азербайджанской стороны».

Акар и Шойгу обсудили Ливию, где после вмешательства турецкой армии был разгромлен маршал Халифа Хафтар, которого с 2016 года оружием и наемниками поддерживал Кремль.

Зимой силы Хафтара были отброшены от столицы Триполи, которую держали в осаде больше года, а осенью маршал был вынужден снять блокаду с нефтяных портов и месторождений, которая парализовала денежные потоки признанного ООН правительства.

«Анкара выступает за стабильную, независимую и суверенную Ливию в соответствии с резолюциями СБ ООН», - заявил Акар Шойгу.

В Сирии, где после вмешательства турецкой армии силы Башара Асада и российские ВКС были вынуждены приостановить наступление на Идлиб, Анкара «предпринимает шаги по обеспечению безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома в Идлибской зоне деэскалации», сказал Акар.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, согласованный главами МИД Армении и Азербайджана при посредничестве России, не продержался и двух суток.

В понедельник Азербайджан объявил, что ракетному обстрелу подвергся город Гянджа. По меньшей мере девять человек погибли под руинами жилого дома в центре города, в который попала ракета. Еще десятки были ранены.

Баку обвинил в обстреле Армению. Армянские военные в свою очередь отрицают нанесение удара по гражданским объектам в Азербайджане.

Армия обороны Республики Арцах заявила, что 11 октября Азербайджан продолжил наносить ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам, обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирное население.

В понедельник армянские военные отчитались об уничтожении диверсионно-разведывательной группуы ВС Азербайджана, которая «оказалась в блокаде в направлении Гадрута».

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