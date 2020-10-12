Канадские рабочие обратились к белорусским коллегам 12.10.2020, 20:11

Сильное обращение.

Рабочие из Канады обратились к белорусским коллегам. Видеообращение они прислали телеграм-каналу «Хартия-97».

«Добрый вам день, земляки. Мы живем в Канаде, но остаемся всегда белорусами и боремся вместе с вами. Канада не признала фальшивые выборы и самоинаугурацию диктатора. Мы записали видео в поддержку шахтерам и рабочим Беларуси от рабочих различных отраслей Канады. Жыве Беларусь!» - говорится в сообщении рабочих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».