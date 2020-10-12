Канадские рабочие обратились к белорусским коллегам
12.10.2020, 20:11
Сильное обращение.
Рабочие из Канады обратились к белорусским коллегам. Видеообращение они прислали телеграм-каналу «Хартия-97».
«Добрый вам день, земляки. Мы живем в Канаде, но остаемся всегда белорусами и боремся вместе с вами. Канада не признала фальшивые выборы и самоинаугурацию диктатора. Мы записали видео в поддержку шахтерам и рабочим Беларуси от рабочих различных отраслей Канады. Жыве Беларусь!» - говорится в сообщении рабочих.
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