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Канадские рабочие обратились к белорусским коллегам

  • 12.10.2020, 20:11
Канадские рабочие обратились к белорусским коллегам

Сильное обращение.

Рабочие из Канады обратились к белорусским коллегам. Видеообращение они прислали телеграм-каналу «Хартия-97».

«Добрый вам день, земляки. Мы живем в Канаде, но остаемся всегда белорусами и боремся вместе с вами. Канада не признала фальшивые выборы и самоинаугурацию диктатора. Мы записали видео в поддержку шахтерам и рабочим Беларуси от рабочих различных отраслей Канады. Жыве Беларусь!» - говорится в сообщении рабочих.

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