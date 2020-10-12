На Камчатке активизировался самый большой в Евразии вулкан 1 12.10.2020, 21:58

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Фото: Ю. Демянчук

Возраст вулкана оценивается в семь тысяч лет.

Протяженность лавового потока, который спускается по склону Ключевского вулкана, выросла почти до 1 км.

Более того, по словам руководителя Ключевской вулканостанции в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) Юрия Демянчука, активность вулкана в последние дни резко возросла, передает nv.ua.

«В кратере появились выбросы раскаленного материала на высоту около 100 м над кромкой. Над всей протяженностью лавового потока наблюдается мощное свечение. Резко возросло вулканическое дрожание», — сказал Демянчук.

Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м; на его склонах на высотах 500−3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов.

Исполин расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тысяч лет.

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