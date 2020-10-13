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Названы сроки жизни коронавируса на человеческой коже

  • 13.10.2020, 7:39
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Названы сроки жизни коронавируса на человеческой коже

Исследование провели японские ученые.

Коронавирус может сохранять жизнеспособность на человеческой коже до девяти часов.

Об этом сообщает Charter97.org на основании публикаций об исследованиях японских ученых.

В ходе исследования специалисты Медицинского университета префектуры Киото (Япония) создали модель, позволяющую безопасно наносить различные патогены на кожу человека. В результате медики нанесли на кожу порядка ста тысяч различных вирусов, чтобы зафиксировать и назвать сроки их жизни. Оказалось, что коронавирусы остаются активными дольше, чем другие известные вирусы.

Выяснилось, что вирусы гриппа остаются опасными, находясь на коже, до двух часов. Сроки инактивации коронавируса SARS-CoV-2 в аналогичных условиях растянулись с 6 до 11 часов и в среднем примерно до 9 часов. Также медики подтвердили, что на таких поверхностях, как металл, стекло или пластик, коронавирусы могут сохранять активность в течение нескольких дней.

В заключение японские специалисты заметили, что при обработке открытых участков кожи и поверхностей 80-процентным этанолом частицы SARS-CoV-2 погибают примерно за 15 секунд. Медики напомнили о необходимости регулярного мытья рук проточной водой с мылом и последующей обработкой их антисептическими средствами на спиртовой основе.

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