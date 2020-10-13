Брестские пенсионеры колонной прошли по центру города.

В Бресте массовая прогулка пожилых людей закончилась, по предварительной информации, спокойно. Обошлось без задержаний. А вот в Минске было горячо, сообщает «Брестская газета».

Брестчане в возрасте, но полные сил, энергии и жаждущие перемен, собрались около 15.00 возле Центрального универмага. Они были с бело-красно-белыми флажками и цветами. Через некоторое время участники марша пенсионеров выстроились в колонну и пошли от ЦУМа на улицу Советскую. Их сопровождали сотрудники милиции.

Пенсионеры прошагали по улице Советской, свернули на Пушкинскую. По дороге они скандировали: «Третий возраст, выходи!», «Брест, выходи!», «Жыве Беларусь», «Свободу Марии Колесниковой».

А еще они требовали освободить брестского краеведа Игоря Барановского, который 8 октября получил 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии, а 12 октября — еще столько же по той же самой статье 23.34.

Колонна демонстрантов, состоящая примерно из 50 человек, дошла до главного корпуса Брестского госуниверситета на бульваре Космонавтов. Там пенсионеры проскандировали: «Студенты, мы с вами». После этого они вышли на улицу Мицкевича — и разошлись.

По предварительной информации, в Бресте обошлось без применения силы и задержаний.

А вот в Минске, против участников марша были применены спецсредства, включая газ и оружие. Позже силовики подтвердили применение в столице 12 октября газа и светошумовых патронов против пенсионеров.

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