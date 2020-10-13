«Таракан» измотал в боях с народом последние резервы

«Таракан» измотал в боях с народом последние резервы13
- 13.10.2020, 8:26
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Режим посылает против протестующих вчерашних подростков.
Акции протеста белорусов против незаконной власти узурпатора Лукашенко вспыхнули с новой силой.
В воскресенье, 11 октября, по всей стране прошел Марш Гордости. Только на улицы Минска вышло более 100 тысяч человек.
Вчера в Минске прошел многотысячный Марш пенсионеров. После него, вечером, на протесты вышли жители многих городов Беларуси и столичных микрорайонов.
Оказалось, что «таракан» уже измотал в боях с народом последние резервы. МВД подтвердило изданию kp.by, что для разгона мирных акций уже не хватает людей и в бой против народа бросают курсантов МВД:
- Сложилось впечатление, что на акции протеста в Минске 11 октября было как никогда много силовиков, были даже курсанты Академии МВД.
- Силовые структуры несут службу в усиленном режиме во время массовых мероприятий каждое воскресенье. И 11 октября не стало исключением. К несению службы в том числе привлекались и курсанты Академии МВД.