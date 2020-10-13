Ни копейки больше пособникам фашистов! 6 13.10.2020, 8:35

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Сильное обращение Стачкома «Беларуськалия».

Вчера в Минске прошел многотысячный Марш пенсионеров. Фашисты Лукашенко использовали против дедушек и бабушек слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

После этого Стачком ОАО «Беларуськалий» выступил с сильным обращением к рабочим:

— Задумайтесь, кого мы кормим своим трудом! Для кого мы рубим тонны и даем планы?

Неужели кто-то считает, что при этой «власти» мы будем нормально жить??

А МВД в недавнем видео разрешило своим служкам применять боевое оружие...

Шахтеры и все трудящиеся страны! Мы можем вместе остановить кровопролитие! Ни копейки больше пособникам! Хватит!

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