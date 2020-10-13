«Думал, что купил вещи на 399 рублей, а оказалось – в десять раз дороже!» 2 13.10.2020, 8:58

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Как белорус вернул деньги за мошенничество на презентации.

Истории двух жителей Гродненской области которым заморочили голову на презентациях-шоу и всучили дорогущие и не нужные на самом деле товары, похожи на истории десятков белорусов, пишет kp.by.

За исключением одного – мужчине из Гродно и даме из Новогрудского района удалось отсудить свои деньги и вернуть товары. Причем мужчине для этого понадобился почти год!

«Не увидел лишний ноль»

История началась еще в октябре 2019 года. Пенсионер сходил на презентацию и неожиданно для себя купил в кредит массажер стоимостью 3990 рублей, комплект постельного белья, массажные очки и скороварку. Скороварка, постельное и очки, как было указано в договоре, стоили всего по рублю. Это были «подарки».

Самой большой неожиданностью для мужчины стала стоимость всего этого богатства.

- У меня плохое зрение, когда подписывал договор, показалось, что я должен заплатить за все 399 рублей. Эта сумма для меня была приемлемой. Когда же пришел домой, разглядел, что я должен 3993 рубля! – рассказывал пенсионер на суде.

Мужчина в тот же день попытался вернуть продавцу товары и расторгнуть договор. Ничем он не пользовался, даже ни одной упаковки не вскрыл. Взять товар обратно на фирме отказались. Пока пенсионер ходил по инстанциям, выплатил банку более 600 рублей.

- Решением суда Октябрьского района г. Гродно расторгнут договор купли-продажи. Суд взыскал взыскал с ООО «Ф.М.» в пользу Ш. компенсацию морального вреда в размере 250 рублей, возмещение расходов за проезд - 51,10 рублей, госпошлина в размере 216 рублей, штраф в местный бюджет в размере 250 рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда Гродно.

В Новогрудском районе суд тоже встал на сторону обманутой покупательницы. Женщина купила на презентации массажную накидку за 3 920, меховое одеяло за три рубля, диванные подушки за два рубля. В придачу безвозмездно, то есть даром ей дали еще сковородку и кастрюльку.

В суде женщина объяснила: думала, что за такую сумму покупает массажное кресло, а это оказалась всего лишь накидка. К тому же дома она прочитала инструкцию и оказалось, что есть целый ряд заболеваний, при которых пользоваться накидкой-массажером противопоказано. На презентации об этом никто не сказал ни слова.

Две буковки – и я не я

Решение суда в пользу обманутого потребителя еще не значит, что он без проблем вернет свои деньги. Светлана Александровна тоже добилась решения суда в свою пользу, а вот денег еще не увидела. За то время, пока женщина ходила по инстанциям, фирма изменила пару букв в своем названии. И теперь вроде уже и «не при делах».

- На такие презентации никогда не ходила, а тут подкупило, что позвали на массаж. Я и предполагала, что иду на обыкновенный сеанс ручного массажа, - рассказала Светлана Александровна. – А там начали рассказывать про массажеры, разыгрывать подарки, выбрали пять человек. Усадили нас за отдельные столики, завалили подарками – пылесос, подушки. Все быстро, быстро, и говорили все время, ни на минуту не умолкали. Когда подписала все бумаги, загрузили с этим добром в машину и до дома подвезли.

Дома Светлана Александровна еще некоторое время рассказывала дочери, какую необходимую вещь купила и как теперь быстро вылечит больную спину. А дочь полистала интернет и выяснила, что все вещи, которые купила мама, стоят чуть ли не в десять раз дешевле. Вчитавшись внимательно в бумаги, женщина поняла, что оформила она к тому же не рассрочку, а кредит, и всю эту огромную сумму ей предстоит выплачивать с процентами!

- Теперь вот ждем, начнут ли приходить выплаты по исполнительным листам, - рассказывает женщина. – Спасибо, что общество защиты прав потребителей помогло, сама бы я и этого не добилась.

В Гродно «база» и у фирм-обманщиц, и у тех, кто от них защитит

Гродно – единственный город Беларуси, где существует общество защиты прав потребителей, специализирующееся именно на людях, которых обманули во время подобных презентаций и всучили им ненужный товар втридорога. Так и называется – общество защиты прав потребителей, обманутых на презентациях. Существует оно с весны 2020 года, а руководит обществом юрист Дмитрий Косенков.

- Как-то собралисьтри юриста поговорить, и оказалось, что к каждому обращались знакомые с просьбой помочь вернуть не нужный товар купленный ими на такого рода презентациях, - рассказывает Дмитрий Юрьевич. – Оказалось, что и большинство компаний, которые через презентации продают дорогущие ненужные вещи, базируются в Гродно.

Дмитрий Косенков уверяет: даже если прошли положенные по закону 14 дней на возврат, шансы вернуть хотя бы часть денег составляют 99 процентов.

- За время нашего существования ни одного дела в суде не было в пользу продавца, хотя бы часть денег потребитель возвращал в любом случае. А если у вас есть свидетели, если вместе с вами на презентации были ваши родственники и знакомые, то шанс вернуть деньги возрастает максимально!

Общество, которое возглавляет Косенков, помогает людям безвозмездно. И обратиться туда могут не только гродненцы, но и жители других регионов Беларуси.

- Самая большая проблема людей - они проглатывают обман и платят огомные кредиты за ненужные вещи. Большинство обращаются к нам через несколько месяцев и даже через год - полтора после покупки. Но закон не имеет конкретных сроков давности по таким делам. Главное, не падать духом и быстрее к нам обращаться! А еще лучше – не ходить на подобные презентации, ведь бесплатный сыр бывает сами знаете где.

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